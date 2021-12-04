04.12.2021 16:43 Евгений Клочко

Звездопад Геминиды 2021: когда украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока

Стало известно, когда в декабре состоится яркий звездопад – пик метеорного потока Геминиды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-центр Национальной академии наук Украины.

Увидеть невооруженным глазом такое астрономическое явление представится возможность в ночь на 14 декабря.

По словам ученого-астронавта Ивана Крячки, лучше всего наблюдать за метеорным потоком Геминиды - в три часа ночи. Тогда ожидается пролет около сотни метеоров.

"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт", – уточнил он.

Иван Крячка добавил, что полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий, в частности Ориона, Тельца и Возничего, украшенной интенсивным "звездопадом", можно будет при условии хорошей погоды.

Метеорный поток Геминиды является одним из самых мощных в первой половине декабря. Максимум приходится на 13–14 число.

Исследователи отмечают, метеорные частицы имеют возраст около тысячи лет. И это не последнее космическое чудо, которое состоится в декабре. Далее на землян ждет не менее загадочное небесное явление - появление Вифлеемской звезды.

Напомним, 19 ноября состоялост самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение