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04.12.2021  16:43   Евгений Клочко

Звездопад Геминиды 2021: когда украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока

Стало известно, когда в декабре состоится яркий звездопад – пик метеорного потока Геминиды.

Звездопад Геминиды 2021: когда и где можно наблюдать
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-центр Национальной академии наук Украины.
 
Увидеть невооруженным глазом такое астрономическое явление представится возможность в ночь на 14 декабря.
 
По словам ученого-астронавта Ивана Крячки, лучше всего наблюдать за метеорным потоком Геминиды - в три часа ночи. Тогда ожидается пролет около сотни метеоров.
 
"На 14 декабря 2021 года придется пик метеорного потока Геминиды, радиант которого размещается недалеко от звезды Кастор, что в созвездии Близнецов. Лучше всего наблюдать это явление около 3:00, когда Луна уже зайдет за горизонт", – уточнил он.
 
Звездопад Геминиды 2021: когда и где можно наблюдать
 
Иван Крячка добавил, что  полюбоваться великолепной картиной зимних созвездий, в частности Ориона, Тельца и Возничего, украшенной интенсивным "звездопадом", можно будет при условии хорошей погоды.
 
Метеорный поток Геминиды является одним из самых мощных в первой половине декабря. Максимум приходится на 13–14 число.
 
Исследователи отмечают, метеорные частицы имеют возраст около тысячи лет. И это не последнее космическое чудо, которое состоится в декабре. Далее на землян ждет не менее загадочное небесное явление - появление Вифлеемской звезды. 
 
Напомним, 19 ноября состоялост самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение.
 
Источник:   Национальная Академия Наук Украины
 Тэги:  звездопад геминиды, харьков
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