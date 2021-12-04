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04.12.2021  15:18   Евгений Клочко

К патрулированию Чугуева привлекли бойцов Нацгвардии (видео)

Полицейские совместно с нацгвардейцами проводят вечерние патрулирования с 30 ноября по Чугуеву и району.

Чугуев патрулируют бойцы Нацгвардии. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на полицию Чугуевщины. Правоохранители отмечают, что прежде чем заступить на вечернюю службу по охране публичного порядка и безопасности, патрули получают информацию о криминогенной ситуации на территории Чугуевского района, а также ориентировки на поиск правонарушителей.
 
Начальник Чугуевского районного управления полиции Сергей Пономарев отметил, что такие меры необходимы для предупреждения правонарушений в городе, а также для недопущения распространения наркотических веществ, незаконного оборота огнестрельного оружия. Он также добавил, что отработки будут проводиться на регулярной основе в целях безопасности горожан.
 
После инструктажа участники патрулирования разделяются на рабочие группы и отправляются по улицам города Чугуева. Патрулирование ведется в вечернее и ночное время до особого распоряжения.
 

Напомним, 1 декабря в Индустриальном районе Харькова вышли на патрулирование улиц общественные формирования, которые будут помогать правоохранителям.

Источник:   Полиция Чугуевщины
 Тэги:  чугуев, нацгвардия, патрулирование, харьков
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