04.12.2021 15:18 Евгений Клочко

К патрулированию Чугуева привлекли бойцов Нацгвардии (видео)

Полицейские совместно с нацгвардейцами проводят вечерние патрулирования с 30 ноября по Чугуеву и району.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на полицию Чугуевщины. Правоохранители отмечают, что прежде чем заступить на вечернюю службу по охране публичного порядка и безопасности, патрули получают информацию о криминогенной ситуации на территории Чугуевского района, а также ориентировки на поиск правонарушителей.

Начальник Чугуевского районного управления полиции Сергей Пономарев отметил, что такие меры необходимы для предупреждения правонарушений в городе, а также для недопущения распространения наркотических веществ, незаконного оборота огнестрельного оружия. Он также добавил, что отработки будут проводиться на регулярной основе в целях безопасности горожан.

После инструктажа участники патрулирования разделяются на рабочие группы и отправляются по улицам города Чугуева. Патрулирование ведется в вечернее и ночное время до особого распоряжения.

Напомним, 1 декабря в Индустриальном районе Харькова вышли на патрулирование улиц общественные формирования, которые будут помогать правоохранителям.