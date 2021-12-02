02.12.2021 13:06 Илья Романов

Безопасность в Харькове: кто патрулирует город

Харьковчане будут патрулировать в городе вместе с сотрудниками полиции.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , теперь в ночное время следить за общественным порядком будут патрули. Инициатором этого проекта был Харьковский городской голова Игорь Терехов. Ранее в стенах мэрии был подписан Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Харьковской области и общественным формированием.

"На объездах мы встречались с людьми и они высказывали нам свои сложности и проблемы в городе Харькове по поводу работы правоохранительных органов в том числе и патрулей. На сегодняшний день мы видим много случаев хищения коммунального имущества, мы видим "наливайки", распитие спиртных напитков на детских площадках, возле школ, стадионов.

Основная задача патруля - это предотвратить нарушение правопорядка, - рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко.

Патруль состоит из трех человек, один из которых полицейский. Они будут курсировать по определённым маршрутам, где происходит наибольшее количество правонарушений, особенно в вечернее время. Помимо правоохранителя в группе реагирования двое гражданских - это харьковчане с активной жизненной позицией. Именно так о себе говорит Юрий, который вступил в ряды общественного формирования по борьбе с нарушителями правопорядка.

"Я хочу помогать городу Харькову. У нас очень много людей, которые употребляют различные наркотические вещества, закладки и прочее. Я работаю в такси, но параллельно этому решил помогать городу. Хочу быть полезным в наведении порядка и принести пользу. Моя активная гражданская позиция - помочь городу избавиться от этого всего - от наркоманов, алкоголиков и всего прочего!", - рассказал член общественного формирования Юрий.

Сейчас, по словам Юрия, они проходят курс обучения, изучают район и маршруты патрулирования. Правоохранители обучают общественников как общаться с населением и как вести себя в различных ситуациях.

"Этот пилотный проект начинается с Индустриального района, но в ближайшем будущем он охватит весь Харьков. Такие патрули будут курсировать по всему городу. Вопрос выбора маршрутов происходит по жалобам харьковчан. Мы отслеживаем, где больше всего правонарушений и и туда будем направлять патрули", - рассказал рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко.

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