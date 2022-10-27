На Північній Салтівці потрібні додаткові патрулі: Ігор Терехов звернувся до правоохоронців

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до правоохоронних органів, щоб збільшити кількість патрульних поліцейських на Північній Салтівці.
Про це Ігор Терехов повідомив 27 жовтня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ
За його словами, на кількість правопорушень вплинула, у тому числі, відсутність вуличного освітлення, яке під час війни не включають з метою безпеки та економії електроенергії.
«Темні вулиці далися взнаки, особливо в районі Північної Салтівки. Думаю, що поліцейські впораються з цією ситуацією та посилять патрулювання, щоб запобігти правопорушенням», - зазначив міський голова.
Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
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