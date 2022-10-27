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27.10.2022  13:53   Рита Парфенова

На Північній Салтівці потрібні додаткові патрулі: Ігор Терехов звернувся до правоохоронців

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до правоохоронних органів, щоб збільшити кількість патрульних поліцейських на Північній Салтівці.


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Про це Ігор Терехов повідомив 27 жовтня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ

За його словами, на кількість правопорушень вплинула, у тому числі, відсутність вуличного освітлення, яке під час війни не включають з метою безпеки та економії електроенергії.

«Темні вулиці далися взнаки, особливо в районі Північної Салтівки. Думаю, що поліцейські впораються з цією ситуацією та посилять патрулювання, щоб запобігти правопорушенням», - зазначив міський голова.

Нагадаємо, на випадок чергових ударів по енергетичній інфраструктурі у Харкові готують пункти обігріву.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  игорь терехов, патруль, харьков
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