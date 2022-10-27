В Харкові продемонстрували дрони, куплені для захисників України жителями міста (фото)

27.10.2022 14:10 Василь Голосний

Бойові дрони "Кажан" для українських захисників придбано на кошти, зібрані під час "Адмінського збору" в харківських Telegram-каналах.

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТПридбані дрони можуть літати на відстань до шести кілометрів та скидати вагу до 15 кілограмів. Їх можна використовувати для точечних ударів по місцях розташування ворога або по ворожій бронетехніці.