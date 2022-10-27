В Харкові продемонстрували дрони, куплені для захисників України жителями міста (фото)

Бойові дрони "Кажан" для українських захисників придбано на кошти, зібрані під час "Адмінського збору" в харківських Telegram-каналах.
Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
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