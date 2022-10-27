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27.10.2022  14:10   Василь Голосний

В Харкові продемонстрували дрони, куплені для захисників України жителями міста (фото)

Бойові дрони "Кажан" для українських захисників придбано на кошти, зібрані під час "Адмінського збору" в харківських Telegram-каналах.

Харьков, армия
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Придбані дрони можуть літати на відстань до шести кілометрів та скидати вагу до 15 кілограмів. Їх можна використовувати для точечних ударів по місцях розташування ворога або по ворожій бронетехніці.
 
Спецтехніку передали підрозділам Kraken, Нацгвардії та підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов Харків".

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Тэги:  аргессия россии, харков, армия, дрон
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