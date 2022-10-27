27.10.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області

Було відібрано зразки води та ґрунту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України оперативними групами фахівців ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» проводиться санітарно-епідеміологічна оцінка територій деокупованих населених пунктів Харківщини.

За період з 24 по 26 жовтня обстежено 19 населених пунктів на територіях Ізюмської міської територіальної громади, Великобурлуцької селищної територіальної громади, Савинської селищної територіальної громади.

В ході обстежень відібрано 22 проби води з джерел централізованого та нецентралізованого питного водопостачання на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, 2 проби ґрунту в місцях проведення активних бойових дій, виконані заходи з профілактичної дезінфекції та дератизації, проведено збір даних щодо санітарної, епідемічної та ензоотичної характеристики територій.

Робота щодо проведення санітарно-епідеміологічної оцінки деокупованих населених пунктів триває.

Нагадаємо, фахівці поновили газопостачання ще в одному населеному пункті Харківської області.