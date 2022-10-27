    
Главная Новини Харкова Суспільство Фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області
27.10.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області

Було відібрано зразки води та ґрунту.

проби води Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України оперативними групами фахівців ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» проводиться санітарно-епідеміологічна оцінка територій деокупованих населених пунктів Харківщини.
 
За період з 24 по 26 жовтня обстежено 19 населених пунктів на територіях Ізюмської міської територіальної громади, Великобурлуцької селищної територіальної громади, Савинської селищної територіальної громади.
 
В ході обстежень відібрано 22 проби води з джерел централізованого та нецентралізованого питного водопостачання на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники, 2 проби ґрунту в місцях проведення активних бойових дій, виконані заходи з профілактичної дезінфекції та дератизації, проведено збір даних щодо санітарної, епідемічної та ензоотичної характеристики територій.
 
Робота щодо проведення санітарно-епідеміологічної оцінки деокупованих населених пунктів триває.
 
Нагадаємо, фахівці поновили газопостачання ще в одному населеному пункті Харківської області.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, холц
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.10 Влада У Харківській області створено ще 8 військових адміністрацій 27.10 Надзвичайні події Чоловік під Харковом активно співпрацював з ворогом 27.10 Дороги та транспорт У Харкові розпочне роботу ще один автобусний маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 