27.10.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Фахівці поновили газопостачання ще в одному населеному пункті Харківської області

Через ворожі обстріли люди тривалий час перебували без газопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» відновили подачу газу у деокуповане селище Лісне Малоданилівської громади. Через жорстокі обстріли рашистів, родини передмістя Харкова кілька місяців не могли користуватись необхідним енергоресурсом. Наразі до газопостачання підключено понад 95% домоволодінь населеного пункту.

Тривають роботи з відновлення подачі газу у деокуповані міста, селища та села Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп‘янського районів області. Протягом останніх двох днів проведено пуск газу до майже 17 000 домівок деокупованих громад.

В тому числі до газопостачання підключено 8,5 тисяч будинків в місті Ізюм, 7 тисяч домоволодінь Куп‘янська.

Нагадаємо, із Харкова запустили автобусні маршрути в деокуповані населені пункти.