Рівень радіації у Харкові на 27 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 26 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, за попередню добу у Харкові діагностували 23 випадки зараження коронавірусом.
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Якщо з добрими намірами влізете у справи оточуючих, у відповідь чекайте на таку ж інтервенцію. Такий сьогодні день – ніхто не пройде повз чужі проблеми.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
День аудіовізуальної спадщини відзначається щорічно 27 жовтня.
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