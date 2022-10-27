27.10.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: що відомо про підсудного Миколу Харківського

26 жовтня рік з дня трагічної ДТП у Харкові. Тоді внаслідок зіткнення автівок одна людина загинула, троє дістали поранення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на представника юридичної компанії «Міллер» Артема Облетова.

Повідомляється, що через активні бойові дії в Харківській області розгляд справи про ДТП відбуватиметься у суді міста Полтава. Наразі справа перебуває на стадії розгляду як підготовче судове засідання.

Наразі слухання справи відбувається у закритому режимі.

Крім цього Артем Облетов зазначає, що суд призначив Миколі Харківському нового адвоката з Регіонального центру надання вторинної правової допомоги. Адвокату підсудного надано можливість ознайомитись з матеріалами справи.

Сам підозрюваний у скоєнні ДТП продовжує перебувати під вартою.

«Незмінною залишається лише зухвала поведінка самого обвинуваченого та відсутність ознак співчуття потерпілим»,- зазначив Артем Облетов.