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27.10.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: що відомо про підсудного Миколу Харківського

26 жовтня рік з дня трагічної ДТП у Харкові. Тоді внаслідок зіткнення автівок одна людина загинула, троє дістали поранення.

Коля Харьковский
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на представника юридичної компанії «Міллер» Артема Облетова.
 
Повідомляється, що через активні бойові дії в Харківській області розгляд справи про ДТП відбуватиметься у суді міста Полтава. Наразі справа перебуває на стадії розгляду як підготовче судове засідання.
 
Наразі слухання справи відбувається у закритому режимі.
 
Крім цього Артем Облетов зазначає, що суд призначив Миколі Харківському нового адвоката з Регіонального центру надання вторинної правової допомоги. Адвокату підсудного надано можливість ознайомитись з матеріалами справи.
 
Сам підозрюваний у скоєнні ДТП продовжує перебувати під вартою.
 
«Незмінною залишається лише зухвала поведінка самого обвинуваченого та відсутність ознак співчуття потерпілим»,- зазначив Артем Облетов.
 
Нагадаємо, у Харкові чоловік напав на неповнолітнього.
 
Источник:   Артем Облетов
 Тэги:  харьков, дтп, коля харьковский
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