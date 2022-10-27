27.10.2022 11:38

Щоб російська армія не голодувала: під Харьковом депутат постачав куп’янську молочку окупантам

Гендиректора Куп’янського молококонсервного заводу, який постачав молочну продукцію власного заводу окупантам та на територію так званої «ДНР», взято під варту.





Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Куп’янської районної ради Харківської області, який займав посаду генерального директора молококонсервного заводу у Куп’янську під час окупації міста налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв’язки з представниками рф.



Так, підприємець продовжив провадити господарську діяльність та укладав з представниками так званої «Военно-гражданской администрации Купянского района» договори поставки. Гендиректор надавав вказівки своїм підлеглим передавати окупантам молочну продукцію, щоб російська армія не голодувала.



Крім того, депутат встиг налагодити робочі зв‘язки з Міністерством економічного розвитку РФ щодо поставок молочної продукції на територію так званої «ДНР».



На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів: «Благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, руководства Республики, военно-гражданской администрации Харьковской области, сегодня состоялась поставка первой партии молочной продукции из Купянска в Донецкую Народную Республику».



Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.





25 жовтня депутата затримано на Харківщині. За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.



Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.