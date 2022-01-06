06.01.2022 13:26

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

По состоянию на 6 января 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме.

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра, передает РЕДПОСТ.



По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 6 января уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,12 мкЗв/ч.



Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Напомним, ранее харьковский лабцентр обнародовал результаты замеров и проб, сделанных в течение последних девяти месяцев из распределительной сети водопровода города Харькова