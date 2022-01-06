06.01.2022 13:00 Виталий Хиневич

«Сидят на хлебе и воде»: харьковчанка просит отметить новое школьное меню

В Украине появилась электронная петиция, которая призывает отменить новые стандарты школьного меню.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Отмечается, что автор петиции Горожанкина Валерия, просит рассмотреть обращение про новое питание в детских садах и школах. По мнению Валерии «дети отказываются есть и пить» из-за нового меню. Более того, по мнению автора «детвора сидит на одном хлебе и воде голодные целый день».

В это же время стоит отметить, что обновленное меню для школьных и детсадовских столовых насчитывает 160 блюд. Госпотребслужба опубликовала разъяснения о новых нормах питания, вступивших в силу с 1 января 2022 года.

Таким образом, столовые с 1 января 2022 года обязаны уменьшить количество сахара в 2–2,5 раза – до 7,5 грамм за один прием пищи, уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 грамм до 30-50 грамм, мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

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Насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий, а картофель как отдельное блюдо можно предлагать не чаще двух раз в неделю.

Кроме этого, в школьных буфетах запрещена реализация сладких хлебобулочных изделий, газированных и сладких напитков, продуктов с высоким содержанием сахара или соли, мясных и рыбных продуктов промышленного и кулинарного производства.

Госпродслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдения санитарных норм учебными заведениями.

Напомним, в Харькове в детской больнице открыли "Школу Супергероев" для маленьких пациентов.