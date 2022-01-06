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06.01.2022  13:00   Виталий Хиневич

«Сидят на хлебе и воде»: харьковчанка просит отметить новое школьное меню

В Украине появилась электронная петиция, которая призывает отменить новые стандарты школьного меню.

Школьное питание Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.
 
Отмечается, что автор петиции Горожанкина Валерия, просит рассмотреть обращение про новое питание в детских садах и школах. По мнению Валерии «дети отказываются есть и пить» из-за нового меню. Более того, по мнению автора «детвора сидит на одном хлебе и воде голодные целый день». 
 
В это же время стоит отметить, что обновленное меню для школьных и детсадовских столовых насчитывает 160 блюд. Госпотребслужба опубликовала разъяснения о новых нормах питания, вступивших в силу с 1 января 2022 года.
 
Таким образом, столовые с 1 января 2022 года обязаны уменьшить количество сахара в 2–2,5 раза – до 7,5 грамм за один прием пищи, уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 грамм до 30-50 грамм, мясные блюда (очищенные от волокон курицу, индейку, нежирную свинину, телятину) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.
 
 
Насыщенные жиры, в частности сливочное масло, не должны превышать 10% от общего количества калорий, а картофель как отдельное блюдо можно предлагать не чаще двух раз в неделю.
 
Кроме этого, в школьных буфетах запрещена реализация сладких хлебобулочных изделий, газированных и сладких напитков, продуктов с высоким содержанием сахара или соли, мясных и рыбных продуктов промышленного и кулинарного производства.
 
Госпродслужба будет контролировать внедрение новых норм и соблюдения санитарных норм учебными заведениями. 
 
Напомним, в Харькове в детской больнице открыли "Школу Супергероев" для маленьких пациентов.
 
Источник:   Официальное интернет-представительство Президента Украины
 Тэги:  петиция, школьное питание, харьков
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