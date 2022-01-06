06.01.2022 12:40 Рита Парфенова

Дознавателя под Харьковом обвинили в подлоге

За фальсификацию материалов уголовного производства полицейской грозит лишение свободы.

21-летней дознавательнице сектора дознания одного из районных управлений полиции ГУНП в области сообщили о подозрении в фальсификации документов в криминальном производстве, передает РЕДПОСТ.



Установлено, что с летом прошлого года полицейская подделала ряд процессуальных документов по уголовному производству. Зная, что в указанный период потерпевший, обвиняемый и его защитник не участвовали в следственных действиях и не подписывали процессуальные документы, правоохранительница подписала их лично.



Нарушительнице объявлено о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Территориального управления ДБР, расположенного в г. Полтаве.

Напомним, заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции одного из районных управлений ГУНП в области задержан по факту получения неправомерной выгоды.