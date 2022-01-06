    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Женщина прыгнула с моста на рельсы на железнодорожной станции Основа
06.01.2022  12:39   Евгений Клочко

Женщина прыгнула с моста на рельсы на железнодорожной станции Основа

Женщина в Харькове пыталась покончить жизнь самоубийством на железнодорожной станции Основа.

Женщина прыгнула с моста под поезд в Харькове
 
Об это РЕДПОСТ сообщили в ГУНП Украины в Харьковской области. По информации правоохранителей, 5 января, утром 54-летняя женщина попыталась свести счеты с жизнью, прыгнув с пешеходного моста на железнодорожную колею.
 
На данный момент женщина находится в критическом состоянии в больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.
 
Напомним, 8 декабря на деревянном мосту через реку Немышля в Харькове прохожие обнаружили мужчину, который повесился на перилах
 
Тэги:  суицид, самоубийство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.12 Криминал и происшествия Выбросился из окна: в Харькове парень покончил с собой на проспекте (видео) 23.11 Криминал и происшествия "Я летаю": в Харькове мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки (фото) 02.11 Криминал и происшествия Смерть на Воробьевых горах: в сеть слили видео падения парня в Харькове (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 