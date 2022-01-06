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06.01.2022  12:00   Виталий Хиневич

В Харьков не может приземлиться самолет из Милана

В Харькове задерживаются три авиарейса.

Задержка посадки самолета в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Харьков».
 
Сообщается, что самолет сообщением «Милан-Харьков» задерживается на посадку из-за тумана. 
 
 
Кроме указанного рейса произошла задержка отправления самолета компании Ukraine International Airlines сообщением «Харьков-Киев» и самолета авиационной компании Windrose Airlines сообщением «Харьков-Киев». Время отправки указанных рейсов перенесли с 12:20 до 14:00. В это же время стоит отметить, что самолет сообщение « Шарм-Эль-Шейх – Харьков» был отправлен на посадку в аэропорт «Борисполь».
 
Напомним, Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
 
Источник:   Аэропорт "Харьков"
 Тэги:  самолет, рейс, харьков
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