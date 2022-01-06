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06.01.2022  11:50   

В Харькове у обвиняемого в краже вымогали пять тысяч долларов

Такую сумму заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции одного из районных управлений ГУНП в области «попросил» за непривлечение к ответственности.

Криминал Харьков: капитана полиции задержали на взятке в 5 тысяч долларов

Капитан полиции одного из районных управлений в области вымогал взятку у подозреваемого в краже, передает РЕДПОСТ.

Как установило следствие, 20 декабря 2021 года подозреваемый остановил автомобиль и попросил подвезти его. А когда выходил из машины, прихватил пакет с личными вещами водителя. В ходе досудебного расследования заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции предложил задержанному не привлекать его к уголовной отчетственности за взятку. Цена вопроса составила пять тысяч долларов. Мужчина согласился, первую часть «транша» в размере двух тысяч долларов он дал в конце 2021 года.

Остаток суммы он принес 5 января, тогда капитан полиции и был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды, сопряженного с вымогательством, задержан заместитель начальника сектора превенции патрульной полиции одного из районных управлений ГУНП в области (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Криминал Харьков: капитана полиции задержали на взятке в 5 тысяч долларов

Проводятся обыски по месту жительства и работы задержанного. Также решается вопрос об извещении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, инспектор полиции Богодуховского района и патрульный вымогали у мужчины взятку в размере 12 тысяч гривен. За данную сумму денег они обещали гражданину не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, прокуратура, харьков, кража
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