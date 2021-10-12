12.10.2021 11:10 Виталий Хиневич

Требовали взятку за уклонение от ответственности: на Харьковщине будут судить полицейских

Полицейские требовали неправомерную финансовую выгоду за обещание не составлять протокол.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что инспектор полиции Богодуховского района и патрульный вымогали у мужчины взятку в размере 12 тысяч гривен. За данную сумму денег они обещали гражданину не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.

18 июня после получения указанной суммы инспектора полиции задержали согласно статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Также сообщили о подозрении в получении взятки.

30 июня его подельнику вручили подозрение в совершении аналогичного преступления.

Подозреваемым может грозить от 5 до 10 лишения свободы с конфискацией имущества без права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Напомним, ранее был задержан дознаватель сектора дознания одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области, который требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1 тысячи долларов США.