Жители Основы просят социальный транспорт

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.
Как сообщает РЕДПОСТ, харьковчане просят запустить коммунальный автобусный маршрут на Основу. Прошение о транспорте появилось в разделе петиций сайта Харьковского горсовета.
Автор петиции Нина Проскурина опубликовала просьбу о пуске социального транспорта по маршруту улица Валдайская – улица Достоевского.
«Не обделяйте, пожалуйста, вниманием эту часть Основы», – говорится в тексте петиции.
Пока под прошением собрано 13 подписей, для их сбора осталось 82 дня.
Напомним, в Харкове восстанавливают брошенные частными перевозчиками автобусные маршруты. Красные коммунальные автобусы Karsan уже обслуживают десяти забытых маршрутов, сейчас на линии 48 муниципальных автобусов. Всего в город прислали 80 единиц автопарка. Так, с 1 сентября в Харькове возобновлены автобусные маршруты №17э, 245э и 272э. С 8 сентября муниципальные автобусы вышли на линию по маршрутам №82, №64, № 59 и №89. А с этой неделе запущены маршруты №233, №268 и №33.
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