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12.10.2021  11:18   Рита Парфенова

Жители Основы просят социальный транспорт

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Петиция о запуске коммунального транспорта на Основу

Как сообщает РЕДПОСТ, харьковчане просят запустить коммунальный автобусный маршрут на Основу. Прошение о транспорте появилось в разделе петиций сайта Харьковского горсовета.

Автор петиции Нина Проскурина опубликовала просьбу о пуске социального транспорта по маршруту улица Валдайская – улица Достоевского.

«Не обделяйте, пожалуйста, вниманием эту часть Основы», – говорится в тексте петиции.

Пока под прошением собрано 13 подписей, для их сбора осталось 82 дня.

Напомним, в Харкове восстанавливают брошенные частными перевозчиками автобусные маршруты. Красные коммунальные автобусы Karsan уже обслуживают десяти забытых маршрутов, сейчас на линии 48 муниципальных автобусов. Всего в город прислали 80 единиц автопарка. Так, с 1 сентября в Харькове возобновлены автобусные маршруты №17э, 245э и 272э. С 8 сентября муниципальные автобусы вышли на линию по маршрутам №82, №64, № 59 и №89. А с этой неделе запущены маршруты №233, №268 и №33.

Источник:   ХГС
 Тэги:  петиция, харьков
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