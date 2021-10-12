12.10.2021 12:00 Виталий Хиневич

Харьковский метрополитен-сердце города: история и будущее подземки

Харьковский метрополитен сегодня – это современное по назначению и техническому оборудованию транспортное предприятие, это сложный комплекс многочисленных инженерных сооружений, обеспечивающих скоростное безопасное движение поездов и массовую перевозку пассажиров.

Первая линия — Холодногорско-Заводская — торжественно открылась 22 августа 1975 года; в момент запуска насчитывала 8 станций, общей протяженностью 10,4 км и шла от станции Холодная Гора до станции Турбоатом. А харьковский метромост через реку Харьков — единственный в мире метромост крытого типа.

На 2021 год метрополитен состоит из 3 линий общей длиной 38 км в однопутном исчислении. В Харьковском метрополитене 30 станций. Последнюю – станцию «Победа» — открыли в 2016 году. Она располагается на перекрестке проспектов Победы и Людвига Свободы на территории Алексеевского жилого массива. По времени строительство станции охватило целую историческую эпоху.

Подготовительные работы начались еще в 1984 году. Участок Алексеевской линии от станции «проспект Ленина» (ныне — «Научная») до станции «Проспект Победы» (ныне — «Победа») предполагалось сдать одной очередью в 1993 году. Затем сдачу объекта перенесли на 1995 год. Но был открыт участок от «Научной» до «Метростроителей». Уже к 1993 году был на половину готов тоннель между «Интернациональной» (сейчас — «Алексеевская») и «Проспект Победы». Во времена независимости открытие было перенесено на 2009 год, затем на 2012-й, потом — на 2014-й. Но открытие отодвинулось еще на два года.

«Победа» стала самой долго ожидаемой станцией. От начала проектных работ до открытия прошло 32 года! Начиная с 2014 года «Победа» стала единственной станцией метрополитена, открытой в стране. В Киеве, к примеру, за этот период не было открыто ни одной станции.

В 2025 году в рамках проекта «Продолжение метрополитена в г.Харькове» планируют открыть две новые станции – «Одесская» и «Державинская». Сейчас идут тендерные процедуры, чтобы определиться с подрядчиком, который возьмется за масштабную стройку.

«К концу года мы начинаем строительство двух станций метрополитена — «Державинской» и «Одесской». Это глобальный инфраструктурный проект. У нас будут полностью проходные поезда в метрополитене, оснащенные асинхронными двигателями для экономии электроэнергии. Это даст возможность удерживать тариф 8 гривен на проезд в метро», — сообщил руководитель города Игорь Терехов.

Проект «Продолжение метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций — «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Одно из стратегических направлений деятельности харьковской подземки сегодня – это улучшение организации перевозок, рациональное использование технических средств, обеспечение полной безопасности движения поездов и соответствующего уровня культуры обслуживания пассажиров. Не так давно поезда метро оборудовали видео-информационной системой.

Первые информационные экраны установили в составах, курсирующих по Салтовской линии. Позже такая же система появится на двух других линиях – Холодногорско-заводской и Алексеевской.

Помимо рекламы, на мониторах будут демонстрироваться данные о станциях, транспортных узлах рядом с ними. Кроме того, будут показывать аэросъемку местности и объектов топонимики, расположенных рядом со станциями метрополитена.

Напомним, на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» город подписал Меморандумы о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, компаниями Avia Solutions Group и Stadler.