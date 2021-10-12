12.10.2021 12:39 Рита Парфенова

Выставка-воспоминание открывается в Харькове

12 октября в 17.00 в Областном центре культуры на Пушкинской, 62 откроется выставка харьковской художницы Ирины Осетровой.

Как пишет РЕДПОСТ, новая выставка Ирины Осетровой называется «Ветер путешествующих воспоминаний». На ней будут представлены более сорока пейзажных работ художницы.



В своих полотнах Ирина делится воспоминаниями и эмоциональными моментами путешествий по Турции, Черногории, Франции, Италии, Исландии и Нидерландов.



Выставка пройдет с 12 по 26 октября в выставочном зале второго этажа Областного организационно-методического центра культуры и искусства. Центр расположен по адресу улица Пушкинская, 62. Выставка работает с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье и понедельник.



Как сообщили организаторы выставки, посещение экспозиции будет происходить с соблюдением всех карантинных правил для предотвращения распространения COVID-19