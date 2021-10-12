    
Главная Новости Харькова Культура и Туризм Выставка-воспоминание открывается в Харькове
12.10.2021  12:39   Рита Парфенова

Выставка-воспоминание открывается в Харькове

12 октября в 17.00 в Областном центре культуры на Пушкинской, 62 откроется выставка харьковской художницы Ирины Осетровой.

Выставка Ирины Осетровой Ветер путешествующих воспоминаний

Как пишет РЕДПОСТ, новая выставка Ирины Осетровой называется «Ветер путешествующих воспоминаний». На ней будут представлены более сорока пейзажных работ художницы.

В своих полотнах Ирина делится воспоминаниями и эмоциональными моментами путешествий по Турции, Черногории, Франции, Италии, Исландии и Нидерландов.

Выставка пройдет с 12 по 26 октября в выставочном зале второго этажа Областного организационно-методического центра культуры и искусства. Центр расположен по адресу улица Пушкинская, 62. Выставка работает с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье и понедельник.

Как сообщили организаторы выставки, посещение экспозиции будет происходить с соблюдением всех карантинных правил для предотвращения распространения COVID-19

Источник:   ХООМЦКиИ
 Тэги:  выставка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Культура и Туризм Выставка гравюр Альбрехта Дюрера откроется в Харькове 26.08 Культура и Туризм В центре Харькова устроят фотосушку 21.08 Общество В парке Горького наачала работу выставка исторических фотографий украинских городов
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 