01.09.2021 16:55

Новые коммунальные автобусы в Харькове вышли на маршруты города (видео)

С 1 сентября в Харькове возобновлены автобусные маршруты №17э, 245э и 272э. Сейчас на них курсируют 13 восьмиметровых автобусов KARSAN.

В то же время, в ближайшие дни и на муниципальный маршрут №217э выйдут новые турецкие автобусы «Карсан». Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил директор КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрий Липовой.

«Маршруты только начали работу, поэтому графики движения еще корректируются, как и количество подвижного состава. При необходимости будем добавлять. Я хочу, чтобы все понимали: это маршруты, которые частные перевозчики прекратили обслуживать, но в них есть огромная востребованность среди жителей города. Поэтому городской транспорт возобновляет перевозку на этих маршрутах. То есть, эти маршруты стали муниципальными - других перевозчиков там нет и не будет», - отметил Дмитрий Липовой.

По его словам, тарифы на проезд остались точно такими же, какими были до прекращения работы маршрутов, - от 7 до 10 грн. Только теперь оплата поступает в коммунальное предприятие и исключительно по системе «E-ticket» - наличные деньги на муниципальных автобусных маршрутах не принимают.

В свою очередь водители рассказывают, сегодня первый день, поэтому люди пока не активно ездят на этих автобусах, однако пассажиры рады, что в Харькове восстанавливают забытые маршруты.

Работать водители автобусов будут по 9 часов с перерывом. Большинство из них пришли на коммунальные маршруты с частных, где им приходилось быть в смене и по 15 часов.

Форма одежды - брюки и белые рубашки.