01.09.2021 16:11

Харьковские спортсмены покоряют новые вершины на летних Паралимпийских играх в Токио

Харьковчанин Максим Крипак завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх-2020.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Харькова.

Отмечается, что харьковчанин стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров батерфляем, которую прошел с мировым рекордом среди пловцов-51.15 секунд.

Всего на счету Максима уже 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль на Паралимпиаде в Токио.

Вторым пришел к финишу харьковчанин Максим Веракса, преодолев дистанцию в 100 метров с результатом в 52,87 секунд.

Кроме этого, Веракса в команде с харьковчанкой Мариной Поддубной и Кириллом Геращенко из Запорожья принес «бронзу» в эстафетном плавании 4х100 вольным стилем среди смешанных команд. Результат украинцев составил - 3:55.15.

Стоит отметить, что это первая медаль Марины Поддубной на Паралимпиаде в Токио.

Напомним, харьковчанка Марина Литовченко принесла Украине 11-е золото состязаний в Токио.