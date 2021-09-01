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01.09.2021  16:11   

Харьковские спортсмены покоряют новые вершины на летних Паралимпийских играх в Токио

Харьковчанин Максим Крипак завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх-2020.

Харьковчане на Паралимпиаде-2020
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Харькова.
 
Отмечается, что харьковчанин стал паралимпийским чемпионом на дистанции 100 метров батерфляем, которую прошел с мировым рекордом среди пловцов-51.15 секунд. 
 
Всего на счету Максима уже 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль на Паралимпиаде в Токио. 
 
Вторым пришел к финишу харьковчанин Максим Веракса, преодолев дистанцию в 100 метров с результатом в 52,87 секунд.
 
Кроме этого, Веракса в команде с харьковчанкой Мариной Поддубной и Кириллом Геращенко из Запорожья принес «бронзу» в эстафетном плавании 4х100 вольным стилем среди смешанных команд. Результат украинцев составил - 3:55.15.
 
Стоит отметить, что это первая медаль Марины Поддубной на Паралимпиаде в Токио.
 
Напомним, харьковчанка Марина Литовченко принесла Украине 11-е золото состязаний в Токио.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, паралимпиада
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