06.09.2021 10:15

Пловцов-паралимпийцев встретили в Харькове

Встреча с героями Паралимпиады-2020 в Токио состоялась вечером 5 сентября возле бассейна «Акварена» на улице Клочковской, 43/47.



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Максим Крипак и Максим Веракса привезли из Токио вместе 10 медалей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОГА.



Максим Крипак завоевал на этих Играх 7 медалей: 5 золотых, «серебро» и «бронзу». Он победил на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем и 100 м вольным стилем. «Серебро» у харьковского пловца на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронза» – в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Но больше всего, по словам спортсмена, его порадовало не количество наград, а то, что он смог превзойти собственные рекорды.



Максим Веракса привез три олимкийских медали: «серебро» за дистанцию 100 метров вольным стилем и две «бронзы» – их он завоевал на дистанции 50 м и в смешанной эстафете 4х100 метров.



Всего на Паралимпиаде в Токио харьковчане получили медали в 17 дисциплинах. Если считать медали в командных эстафетах каждому спортсмену, то совместно это 20 медалей.



Ранее мы писали, что Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио и в целом за всю историю украинской паралимпийской сборной.