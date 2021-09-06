06.09.2021 10:49 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 6 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован0 49 новых случаев заражения коронавирусом.



42 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 сентября составляет 153 072 человека.



Из них:

3 710 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);

146 585 человек выздоровели (за сутки выздоровели 47 человек);

2 777 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 1 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

48 – жители Харьковского района (в том числе 42 харьковчанина);

1 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 сентября.