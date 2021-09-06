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06.09.2021  10:49   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 6 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли три человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован0 49 новых случаев заражения коронавирусом.

42 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 6 сентября составляет 153 072 человека.

Из них:

  • 3 710 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);
  • 146 585 человек выздоровели (за сутки выздоровели 47 человек);
  • 2 777 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 1 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 48 – жители Харьковского района (в том числе 42 харьковчанина);
  • 1 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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