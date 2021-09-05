05.09.2021 11:25 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 5 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 144 новых случая заражения коронавирусом.



127 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 сентября составляет 153 023 человека.



Из них:

3 707 летальных случаев (за последние сутки умерло 4 человека);

146 538 человек выздоровели (за сутки выздоровели 49 человек);

2 778 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 91 человека).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

133 – жители Харьковского района (в том числе 127 харьковчан);

3 – Чугуевского;

3 – Купянского;

2 – Изюмского;

2 – Лозовского;

1 – Богодуховского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 сентября.