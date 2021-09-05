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05.09.2021  10:15   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 5 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Грицевца, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 5 сентября.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-з (п. №2), ул. Кирпичёвая, 21 (п. №1) до 17:00 5 сентября.

Московский район:
ул. Маршала Батицкого, 38 (п. №1, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №3) до 20:00 5 сентября.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 101 (п. №2, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 172 (п. №1), пр. Ново-Баварский (Ильича), 113 (п. №1) до 17:00 5 сентября;
ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №4, стояк) до 20:00 5 сентября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 5 сентября.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №4) до 17:00 5 сентября;
ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Чеботарская, 48 (п. №2, стояк), ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк), въезд Куряжанский (ч/с), пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Алуштинская (ч/с) до 20:00 5 сентября.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 9 (п. №2), пр. Победы, 67 (п. №6) до 17:00 5 сентября.; пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк) до 20:00 5 сентября;
пер. 2-й Орский (ч/с) до 20:00 6 сентября.

Напомним, 4 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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