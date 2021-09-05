На рассвете в Харькове сбили пешехода (видео)

Пострадавшего увезла скорая.
Около пяти часов утра 5 сентября 2021 года в дорожно-транспортное происшествие попал пешеход, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Авария произошла около пяти часов утра на проспекте Трактростроителей, 138.
На пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля Daewoo Lanos. По словам очевидцев, пешеход был нетрезв.
В результате ДТП пешеход получил травмы, из-за чего был госпитализирован в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Напомним, утром 2 сентября на улице Академика Павлова произошла авария с участием легковушек ŠkodaSuperb и Mitsubishi Outlander. Škoda врезалась в столб.
Комментариев: 0
Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Украинские военные разведчики отмечают 7 сентября профессиональный праздник
влажность:
давление:
ветер: