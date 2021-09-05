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05.09.2021  13:17   

На рассвете в Харькове сбили пешехода (видео)

Пострадавшего увезла скорая.

дтп

Около пяти часов утра 5 сентября 2021 года в дорожно-транспортное происшествие попал пешеход, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Авария произошла около пяти часов утра на проспекте Трактростроителей, 138.

На пешеходном переходе мужчина попал под колеса автомобиля Daewoo Lanos. По словам очевидцев, пешеход был нетрезв.

В результате ДТП пешеход получил травмы, из-за чего был госпитализирован в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 2 сентября на улице Академика Павлова произошла авария с участием легковушек ŠkodaSuperb и Mitsubishi Outlander. Škoda врезалась в столб.

Тэги:  дтп, харьков
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