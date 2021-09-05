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05.09.2021  14:01   

Игорь Терехов: Мэрия Харькова должна стать самой открытой в стране

На встрече с предпринимателями – партнерами Карты харьковчанина – Игорь Терехов озвучил свои главные требования к чиновникам горсовета.


// city.kharkov.ua

Ко Дню предпринимателя исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с руководителями компаний-партнеров Карты харьковчанина, которые готовы предоставить скидки и специальные условия обслуживания, чтобы жители города могли экономить на ежедневных расходах, сообщает РЕДПОСТ.

«Стратегия развития Украина нацелена на привлечение инвестиций в страну. И город Харьков должен стать локомотивом этого движения. Мы должны сделать все, чтобы инвестиционный климат в Харькове был самым лучшим в Украине. Сегодня мое требование к чиновникам мэрии: сделать так, чтобы бизнес в Харькове чувствовал себя комфортно. Кто не справится — вылетит, как пробка», – сказал Игорь Терехов.

В свою очередь, руководитель Харькова призвал предпринимателей к открытому диалогу и сообщать ему о неудовлетворительной работе чиновников.

«Вместе с вами мы должны выработать совместную стратегию городской власти и предпринимателей. Сформировать среду открытости. Бизнес должен понимать, что в Харькове можно работать без откатов и взяток. Чтобы получить земельный участок в аренду не надо платить никому и ничего. Можно прийти и оформить. Мэрия Харькова должна стать самой открытой в стране», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, ознакомиться с полным перечнем возможностей Карточки харьковчанина и заполнить анкету для ее получения можно на официальном сайте проекта
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о выгоде, которую получат обладатели  Карты харьковчанина.
Тэги:  игорь терехов, харьков
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