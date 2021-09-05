С понедельника отключат воду в двух районах Харькова: подробности

С 6 сентября отключат воду в двух районах Харькова в связи с ремонтом водовода по улице Селянской.
С 9:00 6 сентября до 12:00 7 сентября будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковводоканал».
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=1000 мм по улице Селянской, 36,
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Ранее РЕДПОСТ публиковал список домов и учреждений, которые будут отключены от горячего водоснабжения с 8:00 6 сентября до 18:00 16 сентября.
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