05.09.2021 19:23 Рита Парфенова

Пассажирка погибла в лобовом ДТП под Харьковом по дороге на Старый Салтов (фото)

О дорожно-транспортном происшествии сообщили соцсети.



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Днем 5 сентября по дороге на Старый Салтов произошло лобовое столкновение со смертельным исходом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

В районе Кутузовки столкнулись Hyundai и внедорожник. Авария произошла на стороне движения автомобиля Hyundai, внедорожник вылетел на встречную полосу.

По словам очевидцев, за рулем внедорожника был мужчина (на фото он сидит на обочине). Hyundai управляла женщина-водитель, ее госпитализировали медики скорой. Пассажирка южнокорейской легковушки, женщина примерно 60 лет, скончалась на месте ДТП.

По уточнению пресс-службы Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября в 12:46 в селе Кутузовка Харьковского района. Его участниками стали Hyundai и BYD. Полицейские установили, что водитель автомобиля BYD, двигаясь в сторону Харькова, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai.

На месте происшествия погибла 73-летняя женщина - пассажир автомобиля «Hyundai». Еще одна пассажирка указанной машины, 14 летняя девочка, доставлена в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Напомним, утром 2 сентября на улице Академика Павлова произошла авария с участием легковушек ŠkodaSuperb и Mitsubishi Outlander. Škoda врезалась в столб.



