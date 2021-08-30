30.08.2021 14:59

Настольный теннис. Харьковчанка завоевала "золото" Паралимпиады 2020

Харьковская спортсменка Марина Литовченко принесла Украине 11-е золото состязаний в Токио.



sportevents.kharkiv.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, в финале Паралимпийских игр по настольному теннису харьковчанка Марина Литовченко разгромила представительницу ПКР Маляк Алиеву.

В течение 15 минут харьковчанка обыграла сопрницу со счетом 3:0 (11:6, 11:4, 11:3).

Это первая Паралимпийская медаль высшего достинства у Литовченко. В Рио она взяла "бронзу".

Всего сборная Украины на Паралимпиаде завоевала уже 47 медалей различного достоинства. В общем рейтинге наша команда занимает пятое место в мире.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из харьковских спортсменов выступал на Паралимпиаде . Представители Первой столицы приняли участие в четырех видах спорта - легкой атлетике, плавании, настольном теннисе и фехтовании.