30.08.2021 15:07

Харьковчане провели ночь в поезде вместе с жуткими насекомыми (видео)

Пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ из публикаций в социальных сетях.

Поезд № 252, сообщением Одесса-Харьков подвергся атаке прусаков.

Автор видео сетует, что стоимость билетов каждый месяц растет, а качество услуг падает.

Пассажиры были вынуждены всю ночь отпугивать живность, которая ползала по ним и не давала сомкнуть глаз.

В свою очередь "Укрзализныця" призывает пассажиров сообщать о тараканах на "горячую линию" по вопросам обслуживания - 0 800 50 31 11.

В вагонах, где заметили прусаков, после рейса проведут дезинфекцию. В случае некачественного результата могут и повторно обработать. В "Укрзализныце" отметили, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.

Напомним, "Укрзализныця" презентовала новые вагоны, которые оборудованы розетками и USB-портами, а также кнопками вызова проводника, видеокамерами и новыми туалетами.