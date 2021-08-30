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30.08.2021  15:07   

Харьковчане провели ночь в поезде вместе с жуткими насекомыми (видео)

Пассажирский поезд Одесса-Харьков атаковали тараканы.

Тараканы в поезде Одесса-Харьков
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ из публикаций в социальных сетях.
 
Поезд № 252, сообщением Одесса-Харьков подвергся атаке прусаков. 
 
Автор видео сетует, что стоимость билетов каждый месяц растет, а качество услуг падает. 
 
Пассажиры были вынуждены всю ночь отпугивать живность, которая ползала по ним и не давала сомкнуть глаз.
 
В свою очередь "Укрзализныця" призывает пассажиров сообщать о тараканах на "горячую линию" по вопросам обслуживания - 0 800 50 31 11.
 
В вагонах, где заметили прусаков, после рейса проведут дезинфекцию. В случае некачественного результата могут и повторно обработать. В "Укрзализныце" отметили, что каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию.
 
 
Напомним, "Укрзализныця" презентовала новые вагоны, которые оборудованы розетками и USB-портами, а также кнопками вызова проводника, видеокамерами и новыми туалетами.
 
Источник:   Телеграмм канал ХарьковLife
 Тэги:  харьков, поезд одесса-харьков
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