30.08.2021 14:47

Автопробегом - по бездорожью. Под Харьковом соревновались внедорожники со всей Украины (фоторепортаж)

28 августа и 29 августа в районе села Малая Рогань проходил этап Кубка украинского бездорожья «Mud race».





В соревнованиях приняли участие гонщики из Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Полтавской и Сумской областей, сообщает В соревнованиях приняли участие гонщики из Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Полтавской и Сумской областей, сообщает РЕДПОСТ

Трассу проходили машины разных категорий: внедорожники, мотоциклы, квадроциклы, багги. В соревнованиях приняли участие как и взрослые, так и дети.

«В этом году около 70 экипажей. Детей около 30-40 экипажей с мотоциклистами. Довольно большое количество людей, категории разные. От подготовленных джипов до обычных машин плюс квадроциклисты, багги. MUDЕ RACE - это грязевая дисциплина, переводится как грязевая гонка. Т.е. максимально через ручьи. Пока ещё тепло, мы пользовались услугами спецтехники - рыли, копали» - рассказывает Роман Старагин, организатор соревнований.

На заездах побывал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который, по предложению организаторов, проехался по трассе:

«Очень круто, действительно! Я первый раз катался, и скорость серьёзная, есть подъёмы, есть практически отвесные спуски. Драйв нереальный, эмоции переполняют! Я рад, что у нас в Харькове проходит такое мероприятие, но честно скажу, я рад, что это не совсем в Харькове, а рядом. Потому что, если бы это было в Харькове, то это был бы нам огромный минус, как городской власти - потому что у нас, в Харькове, таких дорог точно нет!» - пошутил Игорь Терехов.

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