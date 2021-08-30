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30.08.2021  13:57   

Новые кабинеты, стадионы, детсады: в Харькове проверяют готовность школ и садиков к началу учебного года

Накануне 1 сентября Игорь Терехов участвует в конференциях педагогов всех районов Харькова, чтобы заслушать о готовности школ и детсадов к началу учебного года.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, ко Дню знаний город отремонтировал рекордное количество садов и школ: 364 (86% от общего количества). Также на развитие сферы образования направлен рекордный бюджет в 300 миллионов гривен.
 
Это позволило воплотить ожидаемые проекты: реконструировать 13 школьных стадионов, оборудовать 16 новых компьютерных классов и 27 кабинетов физики, химии, биологии и географии, оснащенных по современным стандартам. Также увеличилось количество классов в школах (в целом на шесть десятков по городу) и групп в детских садах (открылось пять новых). Возобновил работу детский сад №436 в Шевченковском районе, который был закрыт в 1997 году — в феврале этого года городская власть приняла решение о его возвращении после полного ремонта.  
В этом году в харьковских школах будут обучаться 140 тысяч учеников, а в садах — 43,5 тысячи детей. 
 
Формирование бюджета проходит после консультаций с родителями — встречи с ними руководитель города проводит в начале каждого учебного года. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что для города сфера образования и труд преподавателей являются приоритетом. 
 
«Если бы не было той базы образования, которую харьковские дети получают в школах, то и Харьков бы не был интеллектуальной столицей. Спасибо вам за это», — заявил руководитель города на конференции в Слободском районе. Он также сообщил, что по его инициативе с нового учебного года все педагоги Харькова получат 15% надбавки к зарплате, а стипендии программ «Одаренность» и «Лучший ученик» будут увеличены до 1000 и 800 гривен соответственно. 
 
Игорь Терехов педконференция Слободского района
 
«Во время пандемии очень тяжело было каждой семье. В том числе, и семьям учителей. И мы сделаем все возможное на уровне города, чтобы помочь им. Я инициировал надбавки для преподавателей, тренеров, работников детских садов»,  — подчеркнул Игорь Терехов. 
 
Напомним, восемь учителей из Харьковской области вошли в ТОП-50 лучших педагогов Украины.
 
Тэги:  харьков, обра
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