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30.08.2021  13:52   

Часть школьных документов перевели в новый формат

Выпускники младших школ будут получать электронные свидетельства о начальном образовании.

Школьников ждут электронные свидетельства о начальном образовании
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство образования Украины.
 
Отмечается, что бумажный образец документа также можно будет получить.
 
Для этого родители ученика должны обратиться в администрацию школы. Учебное учреждение должно будет выдать бумажный вариант документа через 5 дней.
 
Соответствующий приказ Министерства образования Украины No 767 от 2 июля 2021 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 13 августа.
Данный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
 
Основной задачей перехода в электронную версию документооборота, является цифровизация образования. Школы больше не должны будут вести документов о полном начальном образовании, так как их оригиналы будут находиться в электронной базе по вопросам образования.
 
Напомним, в преддверии Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предложило учебным заведениям рассмотреть различные варианты организации начала учебного года в условиях карантина.
Источник:   Министерство образования и науки Украины
 Тэги:  харьков, образование
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