30.08.2021 13:52
Часть школьных документов перевели в новый формат
Выпускники младших школ будут получать электронные свидетельства о начальном образовании.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Министерство образования Украины.
Отмечается, что бумажный образец документа также можно будет получить.
Для этого родители ученика должны обратиться в администрацию школы. Учебное учреждение должно будет выдать бумажный вариант документа через 5 дней.
Соответствующий приказ Министерства образования Украины No 767 от 2 июля 2021 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 13 августа.
Данный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Основной задачей перехода в электронную версию документооборота, является цифровизация образования. Школы больше не должны будут вести документов о полном начальном образовании, так как их оригиналы будут находиться в электронной базе по вопросам образования.
Напомним, в преддверии Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предложило учебным заведениям рассмотреть
различные варианты организации начала учебного года в условиях карантина.
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