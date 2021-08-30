30.08.2021 13:52

Часть школьных документов перевели в новый формат

Выпускники младших школ будут получать электронные свидетельства о начальном образовании.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство образования Украины.

Отмечается, что бумажный образец документа также можно будет получить.

Для этого родители ученика должны обратиться в администрацию школы. Учебное учреждение должно будет выдать бумажный вариант документа через 5 дней.

Соответствующий приказ Министерства образования Украины No 767 от 2 июля 2021 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 13 августа.

Данный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Основной задачей перехода в электронную версию документооборота, является цифровизация образования. Школы больше не должны будут вести документов о полном начальном образовании, так как их оригиналы будут находиться в электронной базе по вопросам образования.

Напомним, в преддверии Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предложило учебным заведениям рассмотреть различные варианты организации начала учебного года в условиях карантина.