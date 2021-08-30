В СИЗО Харькова сгущенное молоко забелили наркотиком

Наркотики нашли в передачах сидельцам.
За прошедшую неделю предупреждены две попытки доставки запрещенных предметов в Харьковский следственный изолятор, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминального наказания.
Так, в посылке, поступившей 34-летнему заключенному П. от гражданина А., в сгущенном молоке было обнаружено белое вещество, внешне похожее на наркотическое.
А в передаче 30-летнему заключенному Б. от гражданина Т., наркотики нашли в в сгущенном молоке и клубничном десерте.
По всем фактам проводится проверка.
Ранее межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове подвело итог перехваченной контрабанды в исправительных колониях.
Комментариев: 0
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажность:
давление:
ветер: