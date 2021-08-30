30.08.2021 13:47 Рита Парфенова

В СИЗО Харькова сгущенное молоко забелили наркотиком

Наркотики нашли в передачах сидельцам.

За прошедшую неделю предупреждены две попытки доставки запрещенных предметов в Харьковский следственный изолятор, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминального наказания.



Так, в посылке, поступившей 34-летнему заключенному П. от гражданина А., в сгущенном молоке было обнаружено белое вещество, внешне похожее на наркотическое.



А в передаче 30-летнему заключенному Б. от гражданина Т., наркотики нашли в в сгущенном молоке и клубничном десерте.



По всем фактам проводится проверка.

Ранее межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний в Харькове подвело итог перехваченной контрабанды в исправительных колониях.