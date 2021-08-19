19.08.2021 12:54

Педагоги Харькова попали в ТОП-50 лучших учителей Украины

Восемь учителей из Харьковской области вошли в ТОП-50 лучших педагогов Украины.

Лауреатами Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в 2021 году стали восемь преподавателей Харькова и области, сообщает РЕДПОСТ со ссылко на сайт Премии.



В ТОП-50 вошли:

Игорь Андриенков, Коммунальное учреждение «Новониколаевский лицей» Шевченковского поселкового совета. Предмет: Английский язык

Юлия Гвоздецкая, Коммунальное учреждение «Харьковский научный лицей-интернат «Одаренность» Харьковского областного совета. Предмет: Алгебра, Геометрия

Юлия Должанская, Харьковский частный лицей «Школа «Ранок» Харьковской области, Предмет: Классный руководитель, Украинская литература, Украинский язык

Сергей Здор, КЗ «Песчанский лицей Петропавловской сельского совета». Предмет: Биология, Химия

Владислав Кронгауз, коммунальное учреждение «Харьковская специализированная школа I-III ступеней № 3 Харьковского городского совета Харьковской области». Предметы: всемирная история и история Украины

Лидия Насонова, ThinkGlobal. Предметы: зарубежная литература, украинская литература и язык, украинский язык (письмо + чтение) (начальная школа)

Максим Романов, Харьковский частный лицей «Школа «Ранок». Предмет: география

Владимир Сокол, КЗ «Харьковский учебно-воспитательный комплекс No106 Харьковского городского совета Харьковской области имени В.А. Киселя». Предмет: Английский язык (начальная школа), Учитель начальных классов

В Украине эту премию с 2017 года проводит проводит общественный союз «Освитория». Главная цель конкурса - подчеркнуть важность учителей, отметить их вклад в развитие страны, поднять престиж и популяризировать профессию учителя. Призеры конкурса получают ценные подарки, а победитель - 250 тысяч гривен и поддержку реализации образовательных проектов.



В этом году участие в конкурсе приняли более 3000 учителей в более 1800 номинациях. Отбор лучших проходил с 25 марта по 1 августа. 1-го сентября будут названы десять финалистов национальной премии, а 2-го октября в столице Украины выберут победителя, состоится церемония награждения.