Педагоги Харькова попали в ТОП-50 лучших учителей Украины

Восемь учителей из Харьковской области вошли в ТОП-50 лучших педагогов Украины.
Лауреатами Национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в 2021 году стали восемь преподавателей Харькова и области, сообщает РЕДПОСТ со ссылко на сайт Премии.
В ТОП-50 вошли:
В Украине эту премию с 2017 года проводит проводит общественный союз «Освитория». Главная цель конкурса - подчеркнуть важность учителей, отметить их вклад в развитие страны, поднять престиж и популяризировать профессию учителя. Призеры конкурса получают ценные подарки, а победитель - 250 тысяч гривен и поддержку реализации образовательных проектов.
В этом году участие в конкурсе приняли более 3000 учителей в более 1800 номинациях. Отбор лучших проходил с 25 марта по 1 августа. 1-го сентября будут названы десять финалистов национальной премии, а 2-го октября в столице Украины выберут победителя, состоится церемония награждения.
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