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19.08.2021  13:05   

Хотите в зоопарк? Харьковский зоопарк разыгрывает пригласительные

Первыми посетителями Зоопарка станут льготные категории харьковчан, а также те, кому посчастливилось выиграть пригласительные на конкурсах.


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Как сообщает РЕДПОСТ, на первых порах зоопарк будет работать в адаптационном для животных режиме, чтобы они не чувствовали стресс из-за большого количества людей после паузы в пять лет (столько длилась реконструкция Зоопарка). Потому ежедневное количество посетителей будет ограничено — от 3500 до 5000 человек. 
 
Первыми посетителями Харьковского зоопарка станут льготные категории харьковчан, многодетные семьи, дети, которые пребывают под опекой. Для всех желающих зоопарк откроется уже осенью – попасть в него можно будет по Карте харьковчанина. При этом гости из других городов смогут попасть в зоопарк позже харьковчан — ориентировочно, с октября. Как известно, вход для жителей города в зоопарк будет бесплатным, а вот туристам необходимо будет приобретать билеты. 
 
Однако в Зоопарке решили поощрить тех харьковчан, кто уже томится в нетерпении, и разыграть среди них пригласительные на экскурсии. Ежедневно на популярных городских телеграмм-каналах проводиться розыгрыши билетов — причем под эгидой самих животных из зоопарка.
 
Например, “организатором” недавнего конкурса стала бегемотиха Степанида, а до этого розыгрыши “проводили” еноты и львы Харьковского зоопарка. С победителями свяжутся по телефону, чтобы вручить пригласительные на различные даты с 23 по 27 августа. 
 
Ранее РЕДПОСТ писал, как будет организован первый рабочий день городского зоосада, который откроется 23 августа, и как будет организовано посещение и экскурсии, чтобы избежать чрезмерного скопления людей.
Тэги:  харьков, зоопарк
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