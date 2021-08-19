Пассажир упал на рельсы в метрополитене Харькова

В течении трех минут пассажира подняли на станцию.
Инцидент произошел 19 августа в 12:26 на станции «Героев труда», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Пассажир упал на рельсы по собственной неосторожности. Оперативно с контактного рельса сняли напряжение, а пассажира вывели на платформу..
В 12:29 было подано напряжение и начато движение поездов.
«Операция по спасению» заняла считанные минуты и не повлияла на график движения поездов.
Сейчас с пассажиром работают правоохранители и медики.
Сотруднии метрополитена приносят извинения за временные неудобства и просят всех пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном.
Ранее РЕДПОСТ писал о том, что делать, если упал на рельсы метро: пошаговая инструкция действий.
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