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19.08.2021  13:16   Рита Парфенова

Пассажир упал на рельсы в метрополитене Харькова

В течении трех минут пассажира подняли на станцию.

Пассажир упал на рельсы в метрополитене Харькова

Инцидент произошел 19 августа в 12:26 на станции «Героев труда», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Пассажир упал на рельсы по собственной неосторожности. Оперативно с контактного рельса сняли напряжение, а пассажира вывели на платформу..

В 12:29 было подано напряжение и начато движение поездов.

«Операция по спасению» заняла считанные минуты и не повлияла на график движения поездов.

Сейчас с пассажиром работают правоохранители и медики.

Сотруднии метрополитена приносят извинения за временные неудобства и просят всех пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что делать, если упал на рельсы метро: пошаговая инструкция действий.

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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