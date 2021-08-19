19.08.2021 13:16 Рита Парфенова

Пассажир упал на рельсы в метрополитене Харькова

В течении трех минут пассажира подняли на станцию.

Инцидент произошел 19 августа в 12:26 на станции «Героев труда», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Пассажир упал на рельсы по собственной неосторожности. Оперативно с контактного рельса сняли напряжение, а пассажира вывели на платформу..

В 12:29 было подано напряжение и начато движение поездов.

«Операция по спасению» заняла считанные минуты и не повлияла на график движения поездов.

Сейчас с пассажиром работают правоохранители и медики.



Сотруднии метрополитена приносят извинения за временные неудобства и просят всех пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном.

Ранее РЕДПОСТ писал о том, что делать, если упал на рельсы метро: пошаговая инструкция действий.