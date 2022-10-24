П’ять учнів Харкова отримають премії Президента

П'ятеро учнів з Харкова отримуватимуть премії України за перемоги в міжнародних учнівських олімпіадах 2022 року.
Про це повідомили у Департаменті освіти, передає РЕДПОСТ.
Міністерство освіти і науки України затвердило перелік міжнародних учнівських олімпіад 2022 року, за перемогу у яких у складі команд виплачуються премії Президента України, та перелік отримувачів премії.
Усього МОН обрало 20 учнів, з яких п'ятеро - харків'яни:
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