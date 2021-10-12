12.10.2021 10:30 Виталий Хиневич
Смерть под колесами авто: на Харьковщине произошло ДТП
В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на оперативную сводку Харьковской областной государственной администрации.
Отмечается, что 11 октября на трассе Печенеги-Чугуев около 19:30 автомобиль марки «Peugeot» допустил столкновение с велосипедистом.
63-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с велосипедом под управлением 54-летнего мужчины, который следовал в попутном направлении.
От полученных травм последний скончался в медицинском учреждении.
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее автомобиль марки «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение
с пешеходом, который шел на встречу к авто по проезжей части.
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