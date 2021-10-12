    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смерть под колесами авто: на Харьковщине произошло ДТП
12.10.2021  10:30   Виталий Хиневич

Смерть под колесами авто: на Харьковщине произошло ДТП

В Чугуевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Смертельное ДТП на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку Харьковской областной государственной администрации. 
 
Отмечается, что 11 октября на трассе Печенеги-Чугуев около 19:30 автомобиль марки «Peugeot» допустил столкновение с велосипедистом. 
 
63-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с велосипедом под управлением 54-летнего мужчины, который следовал в попутном направлении.
 
От полученных травм последний скончался в медицинском учреждении. 
 
На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
 
Напомним, ранее автомобиль марки «Volkswagen Caddy», за рулем которого находился 36-летний мужчина, допустил столкновение с пешеходом, который шел на встречу к авто по проезжей части.
 
Источник:   Оперативная сводка Харьковской области
 Тэги:  харьков, дтп
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Культура и Туризм Выставка-воспоминание открывается в Харькове 12.10 Дороги и транспорт Харьковский метрополитен-сердце города: история и будущее подземки 12.10 Власть Жители Основы просят социальный транспорт
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 