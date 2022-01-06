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06.01.2022  11:40   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Харькове: стало известно, когда будут судить Колю Харьковского

Районный суд города Харьков будет рассматривать дело о смертельном ДТП на проспекте Гагарина.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Сообщается, что первое подготовительное судебное заседание по делу Коли Харьковского состоится 19 января. Рассматривать его будет Червонозаводский районный суд Харькова.
 
Напомним, прокуратура передала обвинительный акт в отношении Коли Харьковского, который 26 октября стал участником смертельного ДТП на проспекте Гагарина.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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