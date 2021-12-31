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31.12.2021  12:05   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на Гагарина: дело Коли Харьковского передали в суд

Уголовное дело в отношении Коли Харьковского направили в Киевский районный суд Харькова.

Коля Харьковский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что прокуратура передала обвинительный акт в отношении Коли Харьковского, который 26 октября стал участником смертельного ДТП на проспекте Гагарина.
 
16-летнего подростка будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по части 2 статьи 286 и части 1 статьи 383.
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  дтп, харьков
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