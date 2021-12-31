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31.12.2021  12:00   

Как выглядит Харьков накануне Нового года (фото)

Новогодние куранты уже скоро пробьют двенадцать. Харьковчане загадывают заветные желания, которые обязательно сбудутся в наступающем году.

Харьков, Московский проспект, зима

А наш фотокорреспондент Василий Голосный традиционно вышел в город, чтобы передать настроение предновогоднего Харькова.

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Тэги:  новый год, пейзаж, харьков
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