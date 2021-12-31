Как выглядит Харьков накануне Нового года (фото)

Новогодние куранты уже скоро пробьют двенадцать. Харьковчане загадывают заветные желания, которые обязательно сбудутся в наступающем году.
А наш фотокорреспондент Василий Голосный традиционно вышел в город, чтобы передать настроение предновогоднего Харькова.
Лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.
Ежегодный День мира 1 января в 1967 году установил римский папа Павел VI (у католиков он называется День всемирных молитв о мире).
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