31.12.2021 11:15 Виталий Хиневич
В Харькове продавали контрафактный алкоголь
Злоумышленники через интернет наладили реализацию спиртных напитков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что 5 мужчин в течение 2021 года незаконно реализовывали алкоголь с поддельными марками акцизного налога Украины. Злоумышленники совершали сбыт продукции через различный сайты в интернете.
Сотрудники правоохранительных органов провели санкционированный обыск по месту жительства мужчин, а также на складах, где хранилась продукция. В результате было выявлена и изъята компьютерная техника, более одной тысячи бутылок с алкоголем и деньги в сумме 1,6 миллионов гривен полученные в результате незаконной деятельности.
По данному факту открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в ходе обысков было изъято
500 литров этилового спирта, 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и около 1000 других подакцизных товаров.
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