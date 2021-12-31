31.12.2021 11:15 Виталий Хиневич

В Харькове продавали контрафактный алкоголь

Злоумышленники через интернет наладили реализацию спиртных напитков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 5 мужчин в течение 2021 года незаконно реализовывали алкоголь с поддельными марками акцизного налога Украины. Злоумышленники совершали сбыт продукции через различный сайты в интернете.

Сотрудники правоохранительных органов провели санкционированный обыск по месту жительства мужчин, а также на складах, где хранилась продукция. В результате было выявлена и изъята компьютерная техника, более одной тысячи бутылок с алкоголем и деньги в сумме 1,6 миллионов гривен полученные в результате незаконной деятельности.

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По данному факту открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в ходе обысков было изъято 500 литров этилового спирта, 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и около 1000 других подакцизных товаров.