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31.12.2021  11:15   Виталий Хиневич

В Харькове продавали контрафактный алкоголь

Злоумышленники через интернет наладили реализацию спиртных напитков.

Контрафактный алкоголь
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 5 мужчин в течение 2021 года незаконно реализовывали алкоголь с поддельными марками акцизного налога Украины. Злоумышленники совершали сбыт продукции через различный сайты в интернете. 
 
Сотрудники правоохранительных органов провели санкционированный обыск по месту жительства мужчин, а также на складах, где хранилась продукция. В результате было выявлена и изъята компьютерная техника, более одной тысячи бутылок с алкоголем и деньги в сумме 1,6 миллионов гривен полученные в результате незаконной деятельности.
 
 
По данному факту открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, ранее в ходе обысков было изъято 500 литров этилового спирта, 10 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и около 1000 других подакцизных товаров.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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