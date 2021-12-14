14.12.2021 16:10 Виталий Хиневич

В Харькове выявили продажу контрафактной продукции

В двух районах города зафиксировали факт продажи контрафактных табачных изделий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 14 декабря в Московском и Основянском районах Харькова реализовывали сигареты. Полицейские попросили продавцов предоставить лицензию на продажу табачных изделий. Мужчина не смог предъявить соответствующие документы.

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Аналогичный случай произошел в Основянском районе Харькове. Неравнодушные граждане сообщили сотрудникам полиции о продаже сигарет на улице. В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции установили, что реализатор не имел соответствующей лицензии, дающей право на торговлю. Кроме этого, товар не имел акцизных марок.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Харькове обнаружили склад табачных изделий без акцизной марки.