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14.12.2021  16:10   Виталий Хиневич

В Харькове выявили продажу контрафактной продукции

В двух районах города зафиксировали факт продажи контрафактных табачных изделий.

Контрафакт Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 14 декабря в Московском и Основянском районах Харькова реализовывали сигареты. Полицейские попросили продавцов предоставить лицензию на продажу табачных изделий. Мужчина не смог предъявить соответствующие документы.
 
 
Аналогичный случай произошел в Основянском районе Харькове. Неравнодушные граждане сообщили сотрудникам полиции о продаже сигарет на улице. В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции установили, что реализатор не имел соответствующей лицензии, дающей право на торговлю. Кроме этого, товар не имел акцизных марок.
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Напомним, ранее в Харькове обнаружили склад табачных изделий без акцизной марки.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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