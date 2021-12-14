14.12.2021 15:45 Виталий Хиневич

Слышал крики о пожаре: в Харькове допросили потерпевшего мужчину из-за пожара в «Золотом времени»

14 декабря 2021 года Ленинский районный суд Харькова допросил потерпевшего мужчину в результате пожара в пансионате «Золотое время».

Фото: "Суспільне"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».

Отмечается, что потерпевший Олег Дидок рассказал в зале суда, что примерно месяц был жителем реабилитационного центра, который находился в одном доме с пансионатом «Золотое время».

В момент происшествия мужчина находился на втором этаже здания в своей комнате и слышал чьи-то крики о пожаре. После тревожным возгласов, он открыл дверь и увидел, как горит потолок, все было в дыму и огне.

Недолго думая, житель центра схватил за руку своего соседа по комнате и потащил его на первый этаж дома сквозь языки пламени. Потерпевший хотел снова вернуться в дом, но не смог этого сделать, так как огонь распространился на другие участки здания.

После происшествия мужчина вместе с соседом по комнате находились в больнице в ожоговом отделении.

Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.