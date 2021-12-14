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14.12.2021  15:45   Виталий Хиневич

Слышал крики о пожаре: в Харькове допросили потерпевшего мужчину из-за пожара в «Золотом времени»

14 декабря 2021 года Ленинский районный суд Харькова допросил потерпевшего мужчину в результате пожара в пансионате «Золотое время».

Допрос потерпевшего Золотое время
Фото: "Суспільне"
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Суспільне».
 
Отмечается, что потерпевший Олег Дидок рассказал в зале суда, что примерно месяц был жителем реабилитационного центра, который находился в одном доме с пансионатом «Золотое время».
 
В момент происшествия мужчина находился на втором этаже здания в своей комнате и слышал чьи-то крики о пожаре. После тревожным возгласов, он открыл дверь и увидел, как горит потолок, все было в дыму и огне.
 
 
Недолго думая, житель центра схватил за руку своего соседа по комнате и потащил его на первый этаж дома сквозь языки пламени. Потерпевший хотел снова вернуться в дом, но не смог этого сделать, так как огонь распространился на другие участки здания.
 
После происшествия мужчина вместе с соседом по комнате находились в больнице в ожоговом отделении. 
 
Напомним, 21 января в Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  пожар, золотое время, харьков
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