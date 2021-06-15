15.06.2021 14:12

Судить будут четверых: дело о пожаре в частном доме престарелых Харькова передали в суд (ФОТО)

Следователи СУ Нацполиции завершили досудебное расследование уголовного производства по факту пожара, повлекшего гибель 15 человек.

Четверо владельцев и сотрудников частного дома для престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, скоро предстанут перед судом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Областную прокуратура.

Подсудимых обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Досудебным расследованием установлено, что 21 января 2021 года оператор ГСЧС получил сообщение о возникновении пожара в двухэтажном здании по улие Нижней Гиивска, 150-б, в котором располагался частный гериатрической пансионат. Во время пожара погибли 15 человек.

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Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации здания.



Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц. по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).