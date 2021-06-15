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15.06.2021  14:20   

Стали известны подробности изнасилования девушки в Харькове

Нашим журналистам стали известны подробности изнасилования девушки в Основянском районе Харькова.

Изнасилование в Основянском районе
 
По информации РЕДПОСТ, 9 июня потерпевшая направлялась с работы домой по улице Коновалова. Проходя по улице она обратила внимание на мужчину, который стоял спиной к ней. Когда она поравнялась с ним, он резко развернулся к ней лицом и схватил ее рукой за шею и прижал к себе. При этом этом в другой руке он держал нож. Неизвестный потребовал у своей жертвы ювелирные украшения и деньги. Девушка достала с сумочки 1800 гривен и отдала нападавшему, с просьбой не убивать ее.
 
Однако на этом он не остановился и, угрожая ножом, стал насиловать ее неестественным путем.
 
К счастью этот момент мимо проходила девушка, которая напугала насильника и он сбежал, не завершив до конца свое гнусное дело. В ходе физического противостоянии потерпевшая получила ножевые ранения рук.
 
Изнасилование в Основянском районе
 
Напомним, правоохранители опубликовали ориентировку на возможного преступника и гарантировали вознаграждение за информацию о подозреваемом в изнасиловании девушки.
 
Также напомним, что 15 июня подозреваемого в изнасиловании опознали и задержали в Чугуеве.
Тэги:  харьков, изнасилование
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