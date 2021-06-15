Завтра на сутки отключат воду в трех районах Харькова: список адресов

Воды не будет в части домов Новобаварского, Холодногорского и Основянского районов.
с 8:00 16 июня до 8:00 17 июня будет прекращено водоснабжение части домов Новобаварского, Холодногорского и Основянского районов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службк коммунального предприятия «Харьковводоканал».
В указанный период будут коммунальщики проведут планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Воды временно не будет в домах:
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.
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